Москва6 апр Вести.В Красноярском крае арестована директор Емельяновского детского дома, которая подозревается в мошенничестве и взяточничества. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета (СК) России.

По версии ведомства, директор фиктивно трудоустроила знакомую женщину на должность медицинской сестры по внешнему совместительству, которая фактически не выполняла трудовые обязанности. Деньги, выделенные на оплату труда с июня 2025 по февраль 2026 года, подозреваемая присваивала себе.

В результате незаконных действий директора детского дома бюджету Министерства образования Красноярского края причинен ущерб в сумме 440 тыс. рублей говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В ходе расследования было также установлено, что с января по апрель 2024 года фигурантка получила от предпринимателя через посредника взятку в сумме 165 тыс. рублей за покровительство при заключении госконтрактов на поставку товаров для нужд детского дома. В итоге с декабря 2023 по апрель 2024 года было заключено четыре госконтракта на общую сумму более 1,6 млн рублей.