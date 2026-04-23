В Красноярске арестовали экс-чиновницу, срезавшую браслет для домашнего ареста

Москва23 апр Вести.В Красноярске бывшая чиновница, обвиняемая в мошенничестве с муниципальной землей в СНТ "Ручеек", арестована после того, как срезала браслет для домашнего ареста и шантажировала сообщницу. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Муниципальный земельный участок площадью 660 кв. м был похищен путем использования подложного документа при оформлении на него права частной собственности. По данному факту были задержаны "собственница" земельного участка и ее сообщница, которая помогала в составлении необходимых для хищения документов. Обе женщины ранее работали в подразделениях городской администрации по земельным вопросам.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Женщин отправили под домашний арест.

Одна из фигуранток решила, что может пренебречь установленными судом ограничениями. Наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка ее не остановило. Она просто перерезала ремень электронного браслета — …, который следит за передвижением, — и ушла из дома. А потом попыталась надавить на подельницу и ее дочь: уговаривала изменить показания говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

В результате нарушения прокуратура потребовала ужесточить меру, в связи с чем экс-чиновница отправится в СИЗО минимум до 16 мая.