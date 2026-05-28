Москва28 маяВести.Директора предприятия "Тверьспецавтохозяйство" Игната Черникова отстранили от должности в связи с подозрением в коррупции. Об этом сообщил в MAX глава Тверской области Виталий Королев.
Сейчас Черников задержан.
От занимаемой должности отстранен директор "Тверьспецавтохозяйства" Игнат Черников в связи с задержанием по подозрению в совершении коррупционного преступленияговорится в сообщении Королева
Глава региона отметил, что правительство окажет необходимое содействие правоохранительным органам.