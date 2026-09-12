Москва12 сенВести.В Подмосковье начался суд над тремя жителями КНР, которые украли вещи из ручной клади пассажиров рейса Абу-Даби — Москва. Об этом передает ИС "Вести".
Инцидент произошел в июле во время полета. Пока пассажиры спали, а стюардессы занимались приготовлением еды, иностранцы "обчистили" сумки, сложенные на верхних полках. Среди похищенного наличные, ювелирные украшения и наручные часы. Злоумышленников заметил один из пассажиров, который обратился к бортпроводникам. Тогда, боясь быть раскрытым, один из фигурантов попытался избавиться от улик и спрятал похищенное под креслом.
В результате благодаря реакции экипажа и оперативным действиям полиции все украденное нашли и вернули владельцам. Общая сумма ущерба превышает 550 тыс. рублей.
Лю Юнлян, Цзян Шэн и Чен Юн начинали действовать тогда, когда в салоне дальнемагистральных самолетов гасили свет … После одной из таких … краж злоумышленников задержали в аэропорту Шереметьево транспортные полицейскиепередает ИС "Вести"
Уголовное дело рассматривается в Химкинском городском суде.