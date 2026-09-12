В Подмосковье троих жителей КНР судят за кражи вещей из ручной клади пассажиров

В Подмосковье троих жителей КНР осудят за кражи из ручной клади пассажиров В Подмосковье троих жителей КНР судят за кражи вещей из ручной клади пассажиров

Москва12 сен Вести.В Подмосковье начался суд над тремя жителями КНР, которые украли вещи из ручной клади пассажиров рейса Абу-Даби — Москва. Об этом передает ИС "Вести".

Инцидент произошел в июле во время полета. Пока пассажиры спали, а стюардессы занимались приготовлением еды, иностранцы "обчистили" сумки, сложенные на верхних полках. Среди похищенного наличные, ювелирные украшения и наручные часы. Злоумышленников заметил один из пассажиров, который обратился к бортпроводникам. Тогда, боясь быть раскрытым, один из фигурантов попытался избавиться от улик и спрятал похищенное под креслом.

В результате благодаря реакции экипажа и оперативным действиям полиции все украденное нашли и вернули владельцам. Общая сумма ущерба превышает 550 тыс. рублей.

Лю Юнлян, Цзян Шэн и Чен Юн начинали действовать тогда, когда в салоне дальнемагистральных самолетов гасили свет … После одной из таких … краж злоумышленников задержали в аэропорту Шереметьево транспортные полицейские передает ИС "Вести"

Уголовное дело рассматривается в Химкинском городском суде.