Три сумки Hermes изъяли в Домодедово у пассажира из ОАЭ

В Домодедово у пассажира из Дубая изъяли брендовые сумки Hermes Три сумки Hermes изъяли в Домодедово у пассажира из ОАЭ

Москва14 авг Вести.В столичном аэропорту Домодедово сотрудники таможни пресекли контрабанду трех брендовых сумок Hermes общей стоимостью 6,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

Россиянина, прибывшего рейсом из Дубая, остановили на зеленом коридоре.

В ручной клади обнаружили фирменные сумки Hermes: модели Kelly в белом и синем исполнении, а также модель Birkin черного цвета. Все изделия находились в фирменных коробках сказано в сообщении

Мужчина заявил, что не знал о содержимом пакетов, которые ему передали в аэропорту вылета, и не был осведомлен о таможенных правилах.

Экспертиза установила, что все сумки оригинальные и изготовлены из кожи теленка.

В отношении мужчины возбудили административные дела о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений. Ему может грозить штраф с возможной конфискацией сумок.