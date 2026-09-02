В Подмосковье задержали двух подозреваемых в квартирной краже на 1 млн рублей

Двое мужчин задержаны за кражу ценностей на 1 млн рублей из квартиры под Москвой В Подмосковье задержали двух подозреваемых в квартирной краже на 1 млн рублей

Москва2 сен Вести.Полицейские задержали двоих мужчин 40 и 42 лет, подозреваемых в краже ценностей из квартиры в Подмосковье. Об этом сообщает управление МВД России по Московской области в MAX.

Уточняется, что оба задержанных ранее были судимы.

По имеющейся информации, злоумышленники с помощью монтировки взломали замок входной двери и незаконно проникли в квартиру, расположенную в одном из домов на ул. Главной. Похитив часы, ювелирные изделия, шубу и другие ценные вещи, они скрылись говорится в сообщении МВД

По данным ведомства, сумма нанесенного ущерба составила около миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Установить личность подозреваемых удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. Мужчин задержали по местам проживания, сейчас оба заключены под стражу решением суда.