В Москве под суд пойдут похитители люксовых часов из фитнес-клуба

Двоих мужчин осудят за кражу из фитнес-клуба в Москве люксовых часов на 1,7 млн В Москве под суд пойдут похитители люксовых часов из фитнес-клуба

Москва14 авг Вести.В Москве завершено расследование уголовного дела о краже из раздевалки спортклуба на Автозаводской улице в Даниловском районе люксовых часов. Подробности в MAX сообщает столичная полиция.

По материалам следствия, 25-летний злоумышленник, подобрав ключи к шкафчикам в раздевалке, вынес дорогие наручные часы и деньги.

Ущерб, причиненный двум посетителям, превысил 1,7 млн рублей говорится в сообщении

Фигурант и его 34-летний подельник, помогавший сбывать краденое, задержаны на Осеннем бульваре. При обыске изъяты часть похищенных часов и 595 тысяч рублей. Фигуранты находятся под стражей. Уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере рассмотрит Симоновский районный суд.