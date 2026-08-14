Москва14 авгВести.В Москве завершено расследование уголовного дела о краже из раздевалки спортклуба на Автозаводской улице в Даниловском районе люксовых часов. Подробности в MAX сообщает столичная полиция.
По материалам следствия, 25-летний злоумышленник, подобрав ключи к шкафчикам в раздевалке, вынес дорогие наручные часы и деньги.
Ущерб, причиненный двум посетителям, превысил 1,7 млн рублейговорится в сообщении
Фигурант и его 34-летний подельник, помогавший сбывать краденое, задержаны на Осеннем бульваре. При обыске изъяты часть похищенных часов и 595 тысяч рублей. Фигуранты находятся под стражей. Уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере рассмотрит Симоновский районный суд.