Двое подозреваемых в ограблении букмекерского клуба задержаны в Чите

В Чите задержали двух человек за ограбление букмекерского клуба Двое подозреваемых в ограблении букмекерского клуба задержаны в Чите

Москва13 авг Вести.В Чите задержаны два неоднократно судимых местных жителя, которых подозревают в разбое. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что злоумышленники, скрыв лица под масками, в ночное время ворвались в помещение букмекерского клуба. Угрожая работникам предметами, похожими на огнестрельное и холодное оружие, потребовали отдать деньги из кассы говорится в сообщении

Налетчики скрылись, похитив более 350 тысяч рублей.

После изучения записей с камер видеонаблюдения и возможных путей отхода нападавших полицейским удалось установить личности подозреваемых и задержать их. Фигуранты заявили, что успели потратить похищенные деньги.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ. Преступникам грозит т наказание в виде лишения свободы до 10 лет.