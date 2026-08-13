Москва13 авгВести.В Чите задержаны два неоднократно судимых местных жителя, которых подозревают в разбое. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно установлено, что злоумышленники, скрыв лица под масками, в ночное время ворвались в помещение букмекерского клуба. Угрожая работникам предметами, похожими на огнестрельное и холодное оружие, потребовали отдать деньги из кассыговорится в сообщении
Налетчики скрылись, похитив более 350 тысяч рублей.
После изучения записей с камер видеонаблюдения и возможных путей отхода нападавших полицейским удалось установить личности подозреваемых и задержать их. Фигуранты заявили, что успели потратить похищенные деньги.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ. Преступникам грозит т наказание в виде лишения свободы до 10 лет.