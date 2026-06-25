Суд в Петербурге отправил под домашний арест сотрудницу банка, где украли монеты

Буратино отдыхает: сотрудница банка в Петербурге закопала деньги в землю Суд в Петербурге отправил под домашний арест сотрудницу банка, где украли монеты

Москва25 июн Вести.Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест менеджер по работе с клиентами банка Дарью Еркаеву, подозреваемую в краже в особо крупном размере, сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

По версии следствия, Еркаева является соучастницей руководителя офиса банка Инны Андреевой и менеджера по работе с клиентами Ирины Порываевой, ущерб от действий которых составляет более 2 миллиардов рублей.

В ходе судебного заседания стало известно, что Андреева расплачивалась с соучастниками "за помощь" деньгами. Так вот, Еркаева пошла эти деньги закапывать, потому что испугалась. Судье пояснила, что они (деньги) ей не были нужны. Буратино отдыхает, конечно написала Лебедева

Против домашнего ареста Еркаева не возражала. Мера пресечения избрана до 20 августа.

Следствие считает, что Андреева с Порываевой и иными неустановленными лицами 20 июня спустились в хранилище банка и похитили золотые монеты "Победоносец" – всего 8893 штуки разного номинала. Их общая стоимость по состоянию на тот день составляла 2 миллиарда 22 миллиона 290 тысяч 95 рублей. Похищенным фигуранты распорядились по своему усмотрению, сообщила Лебедева.