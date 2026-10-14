Москва14 октВести.Сотрудники уголовного розыска из столичного отдела полиции по Бутырскому району распутали криминальную цепочку, где жертва превратилась в соучастника, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Как выяснили оперативники, злоумышленники позвонили 19-летней москвичке и под угрозами привлечения ее самой и ее родственников к уголовной ответственности, вынудили девушку передать курьеру более 1,1 миллиона рублей.
Поверив, что она помогает "разоблачать преступников", девушка поехала в Санкт-Петербург, чтобы забрать деньги у другой жертвы. Полиция нашла ее в северной столице и объяснила, что она не спецагент, а жертва обманаговорится в публикации ведомства в MAX
Кроме того, полицейским удалось найти и задержать курьера, забравшего деньги у юной жительницы столицы. Им оказался 22-летний уроженец Оренбурга. Отмечается, что он успел перевести средства подельникам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.