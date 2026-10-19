В Москве задержали курьершу, забравшую у обманутого мошенниками подростка 4 млн

В Москве задержана курьерша мошенников, забравшая у подростка 4 млн рублей В Москве задержали курьершу, забравшую у обманутого мошенниками подростка 4 млн

Москва19 окт Вести.В Москве сотрудники полиции задержали 20-летнюю девушку, подозреваемую в участии в мошеннической схеме с ущербом в 4 млн рублей. Как сообщает ГУ МВД России по городу, фигурантка выступила в роли курьера, забрав у обманутого аферистами подростка наличные и драгоценности.

В Марьиной Роще задержана 20-летняя "курьерша", обманувшая подростка на 4 миллиона… Подозреваемая задержана по месту жительства (ул. Александры Монаховой). Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Мера пресечения — подписка о невыезде говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По версии следствия, неизвестные позвонили юноше, запугали уголовной ответственностью и потребовали передать все имеющиеся ценности. Тот собрал 1 млн наличными и ювелирные украшения и отдал предполагаемой преступнице.

Отмечается, что злоумышленники успели конвертировать деньги в криптовалюту, а драгоценности сдать в ломбард.