В Москве задержали курьера мошенников, похитивших у подростка 1,5 млн Московские силовики задержали 21-летнего курьера телефонных мошенников

Москва22 ноя Вести.В Москве правоохранители задержали 21-летнего курьера телефонных мошенников, выманивших 1,5 миллиона рублей у подростка. Об этом сообщает столичное ГУ МВД России.

По данным силовиков, аферисты звонили юноше якобы из разных ведомств, напугали уголовной ответственностью для семьи и убедили провести "онлайн-обыск" и "задекларировать" средства.

Школьник собрал все семейные сбережения и передал незнакомцу возле дома на улице Коштоянца… Оперативники задержали курьера на Малой Почтовой улице. Полученные деньги он перевел на криптовалютный счет кураторов говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Устанавливаются все причастные к преступлению.