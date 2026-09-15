В Москве раскрыта многомиллионная кража товаров с маркетплейса Многомиллионную кражу товаров с маркетплейса раскрыла полиция Москвы

Москва15 сен Вести.Раскрыта многомиллионная кража товаров с маркетплейса, сообщает ГУ МВД по Москве.

В ведомстве рассказали, что сотрудники уголовного розыска по району Строгино и УВД по СЗАО столицы задержали пятерых подозреваемых в совершении кражи в особо крупном размере в возрасте от 21 до 27 лет.

Один из участников этой схемы действовал под видом курьера. Используя фейковый аккаунт, злоумышленник забирал товары из пунктов выдачи заказов, а затем передавал их сообщникам.

Они, в свою очередь, подменяли содержимое посылок, а "курьер" возвращал их в сортировочный центр маркетплейса.

Похищенный товар злоумышленники продавали. Ущерб – более 3,3 млн рублей говорится в сообщении столичного главка МВД в MAX

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". Все подозреваемые заключены под стражу.