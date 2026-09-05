В Башкортостане трое мужчин похитили товары с маркетплейса на 6 млн рублей

В Башкортостане задержали троих за мошенничество с товарами на 6 млн рублей В Башкортостане трое мужчин похитили товары с маркетплейса на 6 млн рублей

Москва5 сен Вести.В Башкортостане полиция задержала троих жителей Уфимского района в возрасте 25, 23 и 20 лет, подозреваемых в хищении товаров через фиктивные возвраты на маркетплейсе. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по республике.

По информации следствия, с января по июнь злоумышленники, имея доступ к системе учета пункта выдачи товаров, создавали фейковые аккаунты, оформляли заказы и присваивали товары, которые затем продавали через интернет-объявления и рынки. Общий ущерб превысил 6 миллионов рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УБК МВД по Республике Башкортостан совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии были задержаны трое подозреваемых говорится в публикации

При обысках изъяты более 1,5 миллиона рублей, два автомобиля, сотовые телефоны и похищенные товары.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Двое задержанных отправлены под домашний арест, третий - под подписку о невыезде. Расследование продолжается.