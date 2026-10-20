Москва20 октВести.Несовершеннолетняя жительница московского района Лианозово стала жертвой мошенников. Она впустила курьера домой и тот вынес сейф примерно с двумя миллионами рублей, сообщает полиция Москвы.
В результате звонка на городской телефон и стандартной схемы обмана, подразумевающую "декларирование денег", девочка впоследствии впустила в квартиру 20-летнего курьера.
Тот быстро сориентировался, забрал сейф с деньгами и документами и скрылсянаписано в канале столичной полиции
Ущерб составил порядка двух миллионов рублей. Курьер был задержан на Кавказском бульваре. Он успел передать соучастнику деньги, но сейф и документы удалось вернуть.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.