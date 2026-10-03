В Москве задержали пособницу мошенников, похитивших у горожанина 1,3 млн

В Митино задержали девушку, забравшую у москвича 1,3 млн для мошенников В Москве задержали пособницу мошенников, похитивших у горожанина 1,3 млн

Москва3 окт Вести.Полиция Москвы задержала очередную пособницу мошенников. Об этом проинформировало ГУ МВД РФ по Московской области на платформе MAX.

Жертвой многоступенчатой телефонной схемы стал 19-летний москвич. Сначала ему позвонили якобы из поликлиники, потом стали собирать персональные данные. Дальше подключились "спецслужбы" с рассказом о доверенности на разыскиваемого человека, а мужчине велели провести "онлайн-обыск". В конце ему предложили передать семейные накопления для "декларирования".

Попавшись на уловку, юноша передал 1,3 миллиона рублей подъехавшей незнакомке. Правоохранители задержали 18-летнюю москвичку: за вознаграждение она приняла деньги, перевела их в криптовалюту и отправила кураторам.

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Митино задержали 18-летнюю жительницу Москвы. Она получила деньги за вознаграждение, обменяла их на криптовалюту и перевела своим кураторам говорится в публикации

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полиция ищет других участников преступной схемы.