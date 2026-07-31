В Казани задержаны дропперы мошенников, похитивших у студентки 13 млн рублей В Казани задержаны соучастники мошенников, похитивших у студентки 13 млн рублей

Москва31 июл Вести.В Казани задержаны двое соучастников мошенников, похитивших у студентки более 13 млн рублей. Об этом сообщило МВД России по Республике Татарстан.

Жертвой аферистов стала студентка 2004 г.р. Сначала у девушки выманили код из СМС под предлогом замены кода домофона, а затем звонили якобы сотрудники правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Под их давлением студентка по видеосвязи провела обыск в родительской квартире и продемонстрировала преступникам семейные сбережения.

В итоге она передала 10 млн рублей курьеру поздним вечером у одного из пляжей в Воткинске Удмуртской Республики. Под угрозами она [также] продала свой автомобиль «БМВ» за 3,5 млн рублей и отдала вырученные деньги преступникам. По словам заявительницы, мошенники сами предоставляли ей номера телефонов и контакты потенциальных покупателей говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Аферисты поддерживали контакт с пострадавшей круглосуточно на протяжении недели, а затем пропали. Осознав, что стала жертвой обмана, девушка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Полицейские установили двоих подозреваемых. В настоящее время они заключены под домашний арест.

Следствие продолжается.