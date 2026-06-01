В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали студентку, которая совершила кражу из жилого дома по указанию мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области в MAX.
По материалам следствия, 19-летнюю студентку заставили перевести на чужие счета сбережения родителей, а затем убедили принять участие в "спецоперации" и проникнуть в дом "преступника".
19-летняя жительница Балахны разбила окно веранды частного дома в Нижнем Новгороде, забрала наличку и ювелирные изделия, их она сдала в ломбард, а выручку отправила аферистам.говорится в сообщении
В отношении девушки возбуждено уголовное дело о краже. Она находится под подпиской о невыезде. Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.