В Нижнем Новгороде задержана студентка за кражу по указанию мошенников Нижегородская студентка совершила кражу под воздействием мошенников

Москва1 июн Вести.В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали студентку, которая совершила кражу из жилого дома по указанию мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области в MAX.

По материалам следствия, 19-летнюю студентку заставили перевести на чужие счета сбережения родителей, а затем убедили принять участие в "спецоперации" и проникнуть в дом "преступника".

19-летняя жительница Балахны разбила окно веранды частного дома в Нижнем Новгороде, забрала наличку и ювелирные изделия, их она сдала в ломбард, а выручку отправила аферистам. говорится в сообщении

В отношении девушки возбуждено уголовное дело о краже. Она находится под подпиской о невыезде. Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.