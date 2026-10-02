Москва2 октВести.В Москве мошенники украли 15,6 млн рублей у 71-летнего пенсионера. Об этом пишет управление МВД России по столице в MAX.
Согласно сообщению, аферисты звонили мужчине и представлялись работниками различных ведомств. Они заявили, что его аккаунт на Госуслугах взломан и что от его имени оформили доверенность на неизвестное лицо. Затем пенсионера начали пугать уголовной ответственностью и убедили "задекларировать" денежные средства.
Введенный в заблуждение пенсионер обналичил свыше 15 миллионов 600 тысяч рублей и передал их незнакомцамсообщили в МВД
Полицейские с помощью камер видеонаблюдения установили одного из курьеров – 18-летнего парня. Его задержали в Балашихе.
Выяснилось, что полученные деньги подозреваемый конвертировал в криптовалюту и отправил кураторам. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Фигуранту избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.