Мошенники украли 15,6 млн рублей у 71-летнего пенсионера из Москвы

Московский пенсионер лишился 15,6 млн рублей из-за угроз мошенников Мошенники украли 15,6 млн рублей у 71-летнего пенсионера из Москвы

Москва2 окт Вести.В Москве мошенники украли 15,6 млн рублей у 71-летнего пенсионера. Об этом пишет управление МВД России по столице в MAX.

Согласно сообщению, аферисты звонили мужчине и представлялись работниками различных ведомств. Они заявили, что его аккаунт на Госуслугах взломан и что от его имени оформили доверенность на неизвестное лицо. Затем пенсионера начали пугать уголовной ответственностью и убедили "задекларировать" денежные средства.

Введенный в заблуждение пенсионер обналичил свыше 15 миллионов 600 тысяч рублей и передал их незнакомцам сообщили в МВД

Полицейские с помощью камер видеонаблюдения установили одного из курьеров – 18-летнего парня. Его задержали в Балашихе.

Выяснилось, что полученные деньги подозреваемый конвертировал в криптовалюту и отправил кураторам. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Фигуранту избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.