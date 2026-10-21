В Петербурге арестовали охранника магазина по делу о гибели покупателя Охранника петербургского магазина арестовали за смертельное избиение мужчины

Москва21 окт Вести.Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу охранника супермаркета, обвиняемого в смертельном избиении мужчины. Об этом сообщили в ГСУ СКР по городу.

По ходатайству следователя обвиняемому избрана судом мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении

По данным следствия, в ночь на 18 октября в Невском районе 47-летний мужчина украл несколько товаров из продуктового магазина и попытался уйти. Это заметил охранник. Во время возникшего на улице конфликта охранник нанес оппоненту несколько ударов в голову и туловище. В результате потерпевший упал и получил травму головы. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия.

Охраннику предъявлено обвинение умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.