Петербуржца отправили в СИЗО по делу об убийстве и расчленении знакомого

В Петербурге арестовали предполагаемого расчленителя мужчины Петербуржца отправили в СИЗО по делу об убийстве и расчленении знакомого

Москва21 окт Вести.Кировский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Сергея Сикорова, обвиняемого в убийстве и расчленении знакомого на берегу Лиговского канала. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, утром 14 апреля Сикоров завладел мобильным телефоном и банковской картой своего знакомого, с которой он перевел деньги, а также оплатил покупки на общую сумму 504 тысячи рублей. Вечером того же дня на берегу Лиговского канала нетрезвый Сикоров поссорился с владельцем имущества и нанес ему удар кулаком по голове.

От удара мужчина ударился о бетонный столб и упал, получив тяжелую травму головы, после чего скончался.

Сикоров... используя неустановленный нож, совершил расчленение трупа Р., отделив руки, ноги и голову от туловища. Предварительно упаковав части тела в имевшиеся у него пакеты, он выбросил их в акваторию русла Лиговского канала, а также в иных неустановленных местах на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области говорится в сообщении

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о краже и убийстве.

Отмечается, что на аресте фигуранта настаивало следствие и его сожительница. Женщина заявила, что опасается за свою жизнь.

Суд арестовал обвиняемого до 15 декабря.