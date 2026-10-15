В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения останков человека

По факту обнаружения человеческих останков в Петербурге СК завел дело В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения останков человека

Москва15 окт Вести.В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения останков неустановленного человека, разложенных в сумку и пакеты, сообщает городской главк СК России.

Следователем следственного отдела по Кировскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) отмечается в публикации

Сумка и пакеты с фрагментами человеческого тела были найдены днем 15 октября в Кировском районе города. Они лежали на берегу Лиговского канала и в самом канале.

На месте происшествия работают следователь и криминалист, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По сведениям SHOT, человеческие останки нашли в лесу неподалеку от железной дороги в районе проспекта Народного Ополчения. Предположительно, они пролежали в лесу около недели.