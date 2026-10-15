Москва15 октВести.В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения останков неустановленного человека, разложенных в сумку и пакеты, сообщает городской главк СК России.
Следователем следственного отдела по Кировскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)отмечается в публикации
Сумка и пакеты с фрагментами человеческого тела были найдены днем 15 октября в Кировском районе города. Они лежали на берегу Лиговского канала и в самом канале.
На месте происшествия работают следователь и криминалист, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
По сведениям SHOT, человеческие останки нашли в лесу неподалеку от железной дороги в районе проспекта Народного Ополчения. Предположительно, они пролежали в лесу около недели.