В Петербурге экс-жена заподозрила мужчину в убийстве и помогла найти тело В Петербурге женщина помогла полиции найти труп убитой любовницы бывшего мужа

Москва22 окт Вести.Полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве своей сожительницы в Санкт-Петербурге, ее труп с гнилостными изменениями обнаружила бывшая жена и вызвала правоохранителей. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

О преступлении стало известно 21 октября.

В полицию Колпинского района обратилась местная жительница с просьбой проверить квартиру в доме 21 по улице Садовой в поселке Металлострой в связи с подозрением о том, что, возможно, ее бывший муж убил свою сожительницу. По прибытии в адрес полицейских информация подтвердилась сказано в сообщении

Приехавший полицейские обнаружили труп 32-летней женщины с гнилостными изменениями, завернутый в полиэтиленовый пакет и покрывало.

Оперативники задержали неоднократно судимого подозреваемого на проспекте Ветеранов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании фигуранту меры пресечения.