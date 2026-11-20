Житель Ленобласти расправился с сожительницей и вынес ее труп на мусорку

В Ленобласти задержали подозреваемого в расправе над женщиной Житель Ленобласти расправился с сожительницей и вынес ее труп на мусорку

Москва20 ноя Вести.В Ленинградской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей сожительницы, труп которой он завернул в простыню и вынес к мусорным бакам. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Вечером 18 ноября в полицию поступило сообщение, что во дворе жилого дома на улице Ленина в городе Тосно напротив мусорных баков лежит тело женщины с признаками насильственной смерти, завернутое в простыню.

Сотрудниками полиции Тосненского района по горячим следам задержан ее 44-летний ранее судимый сожитель, который изобличен в том, что часом ранее находясь по месту жительства, на фоне внезапно возникшего конфликта, избил женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. После этого злоумышленник завернул ее тело в простыню и вынес на улицу говорится в сообщении

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.