СК показал место, куда мужчина спрятал тело убитой бывшей жены в Москве

СК показал место, куда вывезли тело убитой на востоке Москвы женщины СК показал место, куда мужчина спрятал тело убитой бывшей жены в Москве

Москва28 окт Вести.Следственный комитет показал место, куда обвиняемый в убийстве бывшей жены в Москве спрятал ее тело. Следователи будут добиваться заключения обвиняемого под стражу. Об этом сообщило ГСУ СК РФ по столице на платформе MAX.

Как установило следствие, 18 октября текущего года в квартире на Зеленом проспекте мужчина из ревности набросился на бывшую жену, избил ее и задушил. После расправы он вывез тело в Московскую область, чтобы замести следы.

С фигурантом проведен ряд следственных действий, ему предъявлено обвинение... С его участием проведена проверка показаний на месте говорится в публикации

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Обвинение фигуранту уже предъявлено. Свою вину он признал полностью. С его участием следователи проверили показания на месте.

29 октября в Перовском районном суде будет рассматриваться ходатайство об аресте обвиняемого.