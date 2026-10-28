Следствие попросит об аресте обвиняемого в убийстве экс-жены на востоке Москвы

Обвиняемому в убийстве бывшей жены на востоке Москвы может грозить арест Следствие попросит об аресте обвиняемого в убийстве экс-жены на востоке Москвы

Москва28 окт Вести.В четверг, 29 октября, следствие будет ходатайствовать перед Перовским районным судом Москвы об аресте обвиняемого в убийстве бывшей жены на востоке Москвы. Об этом сообщается на канале столичного управления СК России в MAX.

Трагедия произошла 18 октября 2026 года. По данным следствия, фигурант напал на экс-супругу в квартире на Зеленом проспекте. Причиной агрессивного поведения стала ревность. Он избил женщину и задушил ее, а затем вывез тело в Московскую область.

С мужчиной провели следственные действия, ему предъявлено обвинение. Свою вину задержанный признал в полном объеме, с ним провели проверку показаний на месте.

Завтра следствие ходатайствует перед Перовским районным судом г. Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу пишет СК

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.