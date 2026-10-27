Москва27 октВести.Задержан мужчина, задушивший сожительницу на Зеленом проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщили в ГСУ СК России по столице в MAX.
Уточняется, что в полицию 20 октября обратилась троюродная сестра убитой. Она заявила, что родственница уже долгое время не выходит на связь и отсутствует по месту жительства.
Правоохранители опросили ближний круг общения женщины, восстановили ее маршрут передвижения и изучили камеры видеонаблюдения.
Так, было установлено, что пропавшая в последний раз заходила в квартиру, в которой проживала с сожителем.
В результате комплекса проведенных доследственных мероприятий установлено, что сожитель задушил женщину, а после в целях сокрытия следов совершенного преступления вывез ее тело на территорию Московской областиотмечается в сообщении
Подозреваемого задержали и доставили в поздравление ведомства.