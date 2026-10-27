На востоке Москвы мужчина задушил сожительницу и вывез ее тело в Подмосковье

В Москве мужчина задушил сожительницу и вывез ее тело в Подмосковье На востоке Москвы мужчина задушил сожительницу и вывез ее тело в Подмосковье

Москва27 окт Вести.Задержан мужчина, задушивший сожительницу на Зеленом проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщили в ГСУ СК России по столице в MAX.

Уточняется, что в полицию 20 октября обратилась троюродная сестра убитой. Она заявила, что родственница уже долгое время не выходит на связь и отсутствует по месту жительства.

Правоохранители опросили ближний круг общения женщины, восстановили ее маршрут передвижения и изучили камеры видеонаблюдения.

Так, было установлено, что пропавшая в последний раз заходила в квартиру, в которой проживала с сожителем.

В результате комплекса проведенных доследственных мероприятий установлено, что сожитель задушил женщину, а после в целях сокрытия следов совершенного преступления вывез ее тело на территорию Московской области отмечается в сообщении

Подозреваемого задержали и доставили в поздравление ведомства.