Убийца женщины на северо-западе Москвы осужден на 9 лет

В Москве осужден мужчина, расправившийся с женщиной на Пятницком шоссе Убийца женщины на северо-западе Москвы осужден на 9 лет

Москва25 сен Вести.В Москве суд вынес приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в убийстве женщины, чье тело нашли квартире дома на северо-западе Москвы. Как сообщает столичная прокуратура, мужчину отправили в колонию на 9 лет.

С учетом представленных государственным обвинением доказательств он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)… Суд приговорил Смелова к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло в мае 2026 года на Пятницком шоссе. Тело обнаружили правоохранители, которые искали женщину по заявлению ее супруга.

Согласно материалам уголовного дела, фигурант перерезал ей горло. В ходе допроса он рассказал следователям, что сделал это во время ссоры.