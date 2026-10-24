Житель Петербурга, до смерти забивший жену, арестован до 21 декабря

Петербуржца, забившего до смерти жену, заключили под стражу Житель Петербурга, до смерти забивший жену, арестован до 21 декабря

Москва24 окт Вести.В Санкт-Петербурге прокуратура Колпинского района поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого в убийстве 41-летнего мужчины.

По версии следствия, обвиняемый не позднее 8 октября 2026 года, находясь в состоянии опьянения в коммунальной квартире в поселке Металлострой, в ходе ссоры нанес жене множественные удары руками, а также черенком швабры по телу сообщает прокуратура городав MAX

Потерпевшая скончалась на месте преступления. Обвиняемый заключен под стражу до 21 декабря 2026 года.

Прокуратура района контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.