Москва24 октВести.В Санкт-Петербурге прокуратура Колпинского района поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого в убийстве 41-летнего мужчины.
По версии следствия, обвиняемый не позднее 8 октября 2026 года, находясь в состоянии опьянения в коммунальной квартире в поселке Металлострой, в ходе ссоры нанес жене множественные удары руками, а также черенком швабры по телусообщает прокуратура городав MAX
Потерпевшая скончалась на месте преступления. Обвиняемый заключен под стражу до 21 декабря 2026 года.
Прокуратура района контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.