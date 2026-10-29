Москва29 октВести.Петербургский суд отправил за решетку мужчину, обвиняемого в расправе над своим малолетним сыном и его бабушкой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга на платформе MAX.
Ранее 40-летний местный житель был задержан за убийство двухлетнего сына и его 58-летней бабушки, матери своей бывшей сожительницы.
Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Накарякова сроком по 25.12.2026говорится в сообщении
Мужчину задержали 27 октября. Он признал вину и подтвердил показания во время следственного эксперимента. По версии следствия, 23 октября в квартире на улице Комиссара Грушко в Красносельском районе у него произошел конфликт с матерью бывшей сожительницы. Мужчина убил женщину и своего сына, ударив обоих молотком по голове. Когда домой вернулась 32-летняя мать ребенка, он напал и на нее, несколько раз ударив молотком и ножом. Решив, что женщина мертва, он ушел и запер квартиру. Позднее потерпевшая пришла в сознание и выбралась через окно на первом этаже - ее удалось спасти.