Суд заключил под стражу жителя Петербурга, убившего сына и его бабушку Красносельский суд Петербурга арестовал мужчину за убийство сына и его бабушки

Москва29 окт Вести.Петербургский суд отправил за решетку мужчину, обвиняемого в расправе над своим малолетним сыном и его бабушкой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга на платформе MAX.

Ранее 40-летний местный житель был задержан за убийство двухлетнего сына и его 58-летней бабушки, матери своей бывшей сожительницы.

Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Накарякова сроком по 25.12.2026 говорится в сообщении

Мужчину задержали 27 октября. Он признал вину и подтвердил показания во время следственного эксперимента. По версии следствия, 23 октября в квартире на улице Комиссара Грушко в Красносельском районе у него произошел конфликт с матерью бывшей сожительницы. Мужчина убил женщину и своего сына, ударив обоих молотком по голове. Когда домой вернулась 32-летняя мать ребенка, он напал и на нее, несколько раз ударив молотком и ножом. Решив, что женщина мертва, он ушел и запер квартиру. Позднее потерпевшая пришла в сознание и выбралась через окно на первом этаже - ее удалось спасти.