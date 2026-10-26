В Петербурге разыскивают мужчину, убившего пожилую женщину и двухлетнего ребенка В Санкт-Петербурге мужчина убил пожилую женщину и двухлетнего ребенка

Москва26 окт Вести.В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошла трагедия – в квартире на улице Комиссара Глушко погибли пожилая женщина и двухлетний ребенок. Тело малыша обнаружили в холодильнике. Об этом сообщил Telegram-канал "112".

Мужчина убил пожилую женщину и двухлетнего ребенка в Петербурге. Он спрятал тело малыша в холодильнике говорится в публикации

Сообщается, что все случилось вечером 26 октября. Из дома выбежала женщина и просила о помощи. Прибывшие полицейские нашли в квартире тело ее матери, а в холодильнике – мертвого ребенка.

По предварительной версии, к убийству причастен сожитель петербурженки. Когда женщина вернулась домой, он попытался напасть и на нее, но ей удалось вырваться и сбежать.

В настоящее время ведутся поиски подозреваемого.