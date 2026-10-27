Москва27 октВести.40-летний подозреваемый в убийстве двухлетнего ребенка и его бабушки в Санкт-Петербурге заявил, что ему изменила жена. Об этом он сообщил на видео, опубликованном официальным представителем МВД Ириной Волк.
Мне жена изменилазаявил подозреваемый на видео в MAX
Ранее сообщалось, что петербуржец был задержан на территории поселка Дружная Горка Ленинградской области.
Ночью 26 октября в квартире дома на улице Комиссара Грушко были обнаружены тела 58-летней женщины и ребенка, которого по данным "112" нашли в холодильнике. Вблизи дома была найдена раненая мать малыша.