Убивший женщину и ребенка в Петербурге заявил, что ему изменила жена Петербуржец, убивший женщину и ребенка, рассказал об измене жены

Москва27 окт Вести.40-летний подозреваемый в убийстве двухлетнего ребенка и его бабушки в Санкт-Петербурге заявил, что ему изменила жена. Об этом он сообщил на видео, опубликованном официальным представителем МВД Ириной Волк.

Мне жена изменила заявил подозреваемый на видео в MAX

Ранее сообщалось, что петербуржец был задержан на территории поселка Дружная Горка Ленинградской области.

Ночью 26 октября в квартире дома на улице Комиссара Грушко были обнаружены тела 58-летней женщины и ребенка, которого по данным "112" нашли в холодильнике. Вблизи дома была найдена раненая мать малыша.