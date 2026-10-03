Задержан подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в Санкт-Петербурге

В Петербурге нетрезвый молодой человек зарезал женщину и ребенка Задержан подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в Санкт-Петербурге

Москва3 окт Вести.Правоохранители задержали 21-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении двойного убийства в Санкт-Петербурге, сообщили в городском главке Следственного комитета.

Тела женщины и ребенка с многочисленными колото-резаными ранами были обнаружены утром в субботу, 3 октября, в квартире дома на Наличной улице.

Предварительно установлено, что в ходе бытового конфликта молодой человек в состоянии алкогольного опьянения нанес множественные удары ножом потерпевшим говорится в заявлении ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в MAX

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения.