В Петербурге мужчина с ножом напал на двух женщин, а после выпрыгнул из окна

Мужчина напал с ножом на двух петербурженок и погиб, выпрыгнув из окна В Петербурге мужчина с ножом напал на двух женщин, а после выпрыгнул из окна

Москва3 окт Вести.В Петербурге Следственный комитет завел уголовное дело после нападения на двух женщин в квартире жилого дома. Об этом проинформировало ГСУ СК РФ по городу на платформе MAX.

Следователем следственного отдела по Калининскому району ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу … возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц) говорится в публикации

По данным следствия, инцидент произошел на проспекте Науки днем 1 октября 2026 года. Мужчина, находясь в квартире, на почве личной неприязни к одной из женщин несколько раз ударил ее складным ножом - в голову, шею и туловище. Второй потерпевшей он поранил руку. Злоумышленник никого не успел убить: его действия были пресечены, а пострадавшим вовремя пришли на помощь врачи.

После нападения мужчина выпрыгнул из окна и скончался от травм.

Следователь осмотрел место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.