Жертвами 21-летнего парня в Петербурге стали его сожительница и приемный ребенок

Baza: парень в Петербурге зарезал свою сожительницу и ее 8-летнего ребенка Жертвами 21-летнего парня в Петербурге стали его сожительница и приемный ребенок

Москва3 окт Вести.Погибшая во время поножовщины в Санкт-Петербурге была сожительницей 21-летнего парня, сообщает Baza.

По данным канала, во время совершения преступления мужчина был пьян.

В какой-то момент он схватил нож и несколько раз ударил им … женщину и приемного 8-летнего ребенка сказано в публикации

От полученных ранений оба скончались на месте. Их тела с многочисленными колото-резаными ранами были обнаружены утром в субботу, 3 октября, в квартире дома на Наличной улице.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в совершении двойного убийства задержали правоохранители.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения.