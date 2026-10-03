Москва3 октВести.Погибшая во время поножовщины в Санкт-Петербурге была сожительницей 21-летнего парня, сообщает Baza.
По данным канала, во время совершения преступления мужчина был пьян.
В какой-то момент он схватил нож и несколько раз ударил им … женщину и приемного 8-летнего ребенкасказано в публикации
От полученных ранений оба скончались на месте. Их тела с многочисленными колото-резаными ранами были обнаружены утром в субботу, 3 октября, в квартире дома на Наличной улице.
Ранее сообщалось, что подозреваемого в совершении двойного убийства задержали правоохранители.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения.