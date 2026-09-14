Москва14 сенВести.Устанавливаются обстоятельства смерти двух 7-летних детей в квартире в Невском районе Петербурга, сообщает региональный главк СК РФ.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Утром 14.09.2026 в квартире дома по проспекту Обуховской Обороны обнаружены тела двух малолетних детей без признаков насильственной смертиговорится в публикации ведомства в MAX
На месте происшествия проводятся следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе для установления точной причины смерти детей, информирует ГСУ СК РФ по Петербургу.
По сведениям издания SHOT, погибшие – братья-близнецы, они были больны. Официального подтверждения этой информации нет.