Двух малолетних братьев-близнецов нашли мертвыми в квартире в Петербурге

В Петербурге найдены мертвыми два малолетних брата-близнеца Двух малолетних братьев-близнецов нашли мертвыми в квартире в Петербурге

Москва14 сен Вести.Устанавливаются обстоятельства смерти двух 7-летних детей в квартире в Невском районе Петербурга, сообщает региональный главк СК РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Утром 14.09.2026 в квартире дома по проспекту Обуховской Обороны обнаружены тела двух малолетних детей без признаков насильственной смерти говорится в публикации ведомства в MAX

На месте происшествия проводятся следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе для установления точной причины смерти детей, информирует ГСУ СК РФ по Петербургу.

По сведениям издания SHOT, погибшие – братья-близнецы, они были больны. Официального подтверждения этой информации нет.