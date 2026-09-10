Москва10 сенВести.СК начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре в квартире в новосибирской многоэтажке. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
Возгорание в квартире на восьмом этаже жилого дома в Октябрьском районе произошло утром 10 сентября.
В ходе тушения пожара обнаружены тела мужчины и женщины. По данному факту следователи следственного отдела по Октябрьскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводят доследственную проверкусказано в сообщении
В рамках проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы для выяснения точной причины смерти жильцов и причины возгорания.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.