В Новосибирске организована проверка после гибели двух человек при пожаре

СК начал проверку после гибели двух человек при пожаре в Новосибирске В Новосибирске организована проверка после гибели двух человек при пожаре

Москва10 сен Вести.СК начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре в квартире в новосибирской многоэтажке. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Возгорание в квартире на восьмом этаже жилого дома в Октябрьском районе произошло утром 10 сентября.

В ходе тушения пожара обнаружены тела мужчины и женщины. По данному факту следователи следственного отдела по Октябрьскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводят доследственную проверку сказано в сообщении

В рамках проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы для выяснения точной причины смерти жильцов и причины возгорания.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.