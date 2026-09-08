В Смоленской области пожар унес жизни двух человек

Два человека погибли при пожаре в квартире в Смоленской области В Смоленской области пожар унес жизни двух человек

Москва8 сен Вести.Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома в городе Гагарин. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание, сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.

По информации ведомства, пожар в многоквартирном доме на улице Пролетарская произошло ночью 8 сентября. К моменту приезда спасателей из-под дверей однокомнатной квартиры на первом этаже шел густой дым.

При ликвидации пожара в квартире были обнаружены тела двоих погибших – 46-летнего мужчины и 44-летней женщины сказано в сообщении

В МЧС уточнили, что возгорание произошло в прихожей, предварительно, из-за короткого замыкания. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.