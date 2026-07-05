Москва5 июлВести.В Подмосковье в результате пожара на частном участке в Волоколамске погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.
Возгорание произошло поздно вечером 4 июля, на улице Энтузиастов в микрорайоне Привокзальный. Пламя охватило сарай возле жилого дома.
В результате пожара погибли два человекаприводит агентство слова своего собеседника
По данным ГУ МЧС России по Московской области, огонь распространился на 16 квадратных метров. Причины трагедии предстоит выяснить специалистам.