Два человека погибли в результате пожара в подмосковном Волоколамске

Два человека погибли на пожаре в сарае в подмосковном Волоколамске Два человека погибли в результате пожара в подмосковном Волоколамске

Москва5 июл Вести.В Подмосковье в результате пожара на частном участке в Волоколамске погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.

Возгорание произошло поздно вечером 4 июля, на улице Энтузиастов в микрорайоне Привокзальный. Пламя охватило сарай возле жилого дома.

В результате пожара погибли два человека приводит агентство слова своего собеседника

По данным ГУ МЧС России по Московской области, огонь распространился на 16 квадратных метров. Причины трагедии предстоит выяснить специалистам.