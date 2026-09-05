Москва5 сенВести.В Колпинском районе Санкт-Петербурга два человека погибли в результате пожара в частном доме. Об этом сообщило ГУ МЧС России по городу на платформе MAX.
Информация о пожаре поступила утром в субботу, 5 сентября. В двухэтажном частном доме горела обстановка на втором этаже на площади 80 "квадратов".
5 сентября в 6.07 поступило сообщение о пожаре по адресу: Колпинский район, г. Колпино, Ижорский 2, 7-й проезд… В результате пожара погибли два человекаговорится в публикации
Пожар удалось полностью ликвидировать в 7.00. К тушению привлекались 14 спасателей и три единицы спецтехники.
Все обстоятельства случившегося выясняются.