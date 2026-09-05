В Колпинском районе Петербурга два человека погибли при пожаре в частном доме

В Колпино при пожаре в частном доме погибли два человека В Колпинском районе Петербурга два человека погибли при пожаре в частном доме

Москва5 сен Вести.В Колпинском районе Санкт-Петербурга два человека погибли в результате пожара в частном доме. Об этом сообщило ГУ МЧС России по городу на платформе MAX.

Информация о пожаре поступила утром в субботу, 5 сентября. В двухэтажном частном доме горела обстановка на втором этаже на площади 80 "квадратов".

5 сентября в 6.07 поступило сообщение о пожаре по адресу: Колпинский район, г. Колпино, Ижорский 2, 7-й проезд… В результате пожара погибли два человека говорится в публикации

Пожар удалось полностью ликвидировать в 7.00. К тушению привлекались 14 спасателей и три единицы спецтехники.

Все обстоятельства случившегося выясняются.