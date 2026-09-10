Двое человек погибли при пожаре в жилом доме в Новосибирске

В Новосибирске при пожаре погибли двое человек Двое человек погибли при пожаре в жилом доме в Новосибирске

Москва10 сен Вести.В Новосибирске при пожаре в жилом доме на улице Большевистская погибли двое человек. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило 10 сентября в 6.26 местного времени.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в подъезде присутствовало сильное задымление. Во время разведки квартиры на 8 этаже были обнаружены два человека без признаков жизни говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В МЧС уточнили, что в 7.09 пожар был полностью ликвидирован на площади 20 кв. м. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства и причину пожара.