Два человека погибли во время пожара на складе в Щелково, возбуждено дело

Тела двух человек найдены на месте пожара в Щелково, возбуждено дело Два человека погибли во время пожара на складе в Щелково, возбуждено дело

Москва9 сен Вести.После ликвидации возгорания на территории складского помещения в городе Щелково найдены тела двух человек. В связи с этим возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет по Московской области.

По данному факту следователем следственного отдела по г. Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.3 ст.109 УК РФ) говорится в сообщении

По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Будут назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Ранее сообщалось, что прокуратура города Щелково следит за тем, как проходит установление причин возгорания в складских помещениях