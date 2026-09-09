Москва9 сенВести.Прокуратура города Щелково следит за тем, как проходит установление причин возгорания в складских помещениях на Заводской улице, сообщает пресс-служба ведомства.
Щелковская городская прокуратура держит на контроле установление обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверкиговорится в сообщении
Специалисты выясняют, из‑за чего начался пожар. Для этого место происшествия осмотрят и проведут пожарно‑техническую экспертизу — по ее итогам станут известны точные причины возгорания.
Утром, 9 сентября, в городе Щелково загорелся склад на улице Заводской. Огонь охватил открытую территорию промзоны — площадь пожара составила 1 800 квадратных метров. Сейчас возгорание локализовано.