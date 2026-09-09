Прокуратура следит за выяснением обстоятельств возгорания на складе

Щелковская прокуратура контролирует выяснение причин пожара на складе Прокуратура следит за выяснением обстоятельств возгорания на складе

Москва9 сен Вести.Прокуратура города Щелково следит за тем, как проходит установление причин возгорания в складских помещениях на Заводской улице, сообщает пресс-служба ведомства.

Щелковская городская прокуратура держит на контроле установление обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки говорится в сообщении

Специалисты выясняют, из‑за чего начался пожар. Для этого место происшествия осмотрят и проведут пожарно‑техническую экспертизу — по ее итогам станут известны точные причины возгорания.

Утром, 9 сентября, в городе Щелково загорелся склад на улице Заводской. Огонь охватил открытую территорию промзоны — площадь пожара составила 1 800 квадратных метров. Сейчас возгорание локализовано.