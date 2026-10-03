Москва3 октВести.Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела об убийстве женщины и восьмилетнего ребенка в Санкт-Петербурге.
Тела убитых с многочисленными колото-резаными ранами нашли утром в субботу, 3 октября, в квартире дома на Наличной улице. Эта история вызвала широкий резонанс в публичном пространстве.
По данному факту Следком возбудил уголовное дело по статье УК РФ об убийстве двух лиц.
По подозрению в совершении указанного преступления задержан 21-летний молодой человексказано в сообщении ведомтва в MAX
Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.
По данным полиции, подозреваемый учился на первом курсе одного из университетов в Петербурге, убитая 61-летняя женщина была его приемной матерью.