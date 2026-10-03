Бастрыкин запросил доклад об убийстве матери и сына в Санкт-Петербурге

Бастрыкину доложат о двойном убийстве матери и сына в Санкт-Петербурге Бастрыкин запросил доклад об убийстве матери и сына в Санкт-Петербурге

Москва3 окт Вести.Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела об убийстве женщины и восьмилетнего ребенка в Санкт-Петербурге.

Тела убитых с многочисленными колото-резаными ранами нашли утром в субботу, 3 октября, в квартире дома на Наличной улице. Эта история вызвала широкий резонанс в публичном пространстве.

По данному факту Следком возбудил уголовное дело по статье УК РФ об убийстве двух лиц.

По подозрению в совершении указанного преступления задержан 21-летний молодой человек сказано в сообщении ведомтва в MAX

Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

По данным полиции, подозреваемый учился на первом курсе одного из университетов в Петербурге, убитая 61-летняя женщина была его приемной матерью.