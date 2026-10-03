Женщину и ребенка в Петербурге зарезал ее приемный сын Baza: убийцей женщины в Петербурге оказался ее приемный сын

Москва3 окт Вести.Женщину в Санкт-Петербурге зарезал ее приемный сын, сообщает Baza. Вместе с ней он убил ее второго приемного ребенка. Ранее издание сообщало, что погибшая была сожителем молодого человека, а в момент совершения преступления он был пьян.

Тела 61-летней женщины и 8-летнего мальчика с колотыми ранами нашли утром 3 октября в квартире дома на Наличной улице.

Соседи рассказали изданию, что накануне между ними произошла ссора. По их словам, в последнее время конфликты в семье случались регулярно — в основном из-за денег сказано в публикации

Подозреваемому в совершении двойного убийства 21 год, днем в субботу его задержали правоохранители.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения.