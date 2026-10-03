В убийстве ребенка и приемной мамы в Петербурге подозревают первокурсника

Предполагаемый убийца женщины и ребенка в Петербурге учился на первом курсе вуза В убийстве ребенка и приемной мамы в Петербурге подозревают первокурсника

Москва3 окт Вести.Задержанный по подозрению в совершении двойного убийства в Петербурге учился на первом курсе одного из городских университетов, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полиции подтвердили, что 21-летнего студента-первокурсника подозревают в убийстве 61-летней женщины и восьмилетнего ребенка, чьи тела обнаружили утром в субботу, 3 октября, в квартире дома на Наличной улице.

Подозреваемый в ходе внезапно возникшего конфликта на почве злоупотребления алкогольными напитками нанес множественные удары ножом своей приемной матери и ребенку говорится в заявлении ведомства в MAX

По предварительным данным, преступление было совершено вечером в пятницу. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали фигуранта в ходе выезда на место происшествия.

Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет.