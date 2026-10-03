Москва3 октВести.Задержанный по подозрению в совершении двойного убийства в Петербурге учился на первом курсе одного из городских университетов, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В полиции подтвердили, что 21-летнего студента-первокурсника подозревают в убийстве 61-летней женщины и восьмилетнего ребенка, чьи тела обнаружили утром в субботу, 3 октября, в квартире дома на Наличной улице.
Подозреваемый в ходе внезапно возникшего конфликта на почве злоупотребления алкогольными напитками нанес множественные удары ножом своей приемной матери и ребенкуговорится в заявлении ведомства в MAX
По предварительным данным, преступление было совершено вечером в пятницу. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали фигуранта в ходе выезда на место происшествия.
Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет.