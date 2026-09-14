Погибшие в Петербурге малолетние братья-близнецы могли отравиться лекарствами Причиной гибели 7-летних близнецов в Петербурге могли стать лекарства

Москва14 сен Вести.Двое 7-летних детей, чьи тела были обнаружены в квартире дома в Невском районе Санкт-Петербурга, могли погибнуть из-за неверной дозировки лекарств, сообщает издание 78.ru.

Причиной гибели двух семилетних близнецов в квартире на проспекте Обуховской Обороны могли стать лекарства отмечается в публикации

Как сообщил источник издания, у каждого из мальчиков с детства были хронические заболевания. Мертвыми их обнаружила мама, которая пришла будить детей.

По словам соседей, мальчики воспитывались в благополучной семье, никаких конфликтов у них не было. Братья в этом году пошли в первый класс.

Тела двух 7-летних близнецов были найдены в квартире утром 14 сентября. Признаков насильственной смерти на телах не было. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.