Четверых детей увезли на скорой со станции метро "Пионерская" в Петербурге РЕН ТВ: четверым детям стало плохо на станции метро "Пионерская" в Петербурге

Москва16 июл Вести.В Санкт-Петербурге сотрудники метрополитена вызвали скорую помощь четверым детям, которые почувствовали себя плохо на станции "Пионерская", сообщает РЕН ТВ.

Четверым детям стало плохо на станции метро "Пионерская" в Санкт-Петербурге… У них наблюдались судороги и признаки возможного отравления… Сотрудники станции вызвали скорую помощь после того, как несовершеннолетние самостоятельно обратились за помощью, сообщив о плохом самочувствии говорится в Telegram-канале СМИ

Отмечается, что ребята в возрасте от 9 до 14 лет были в подземке без сопровождения взрослых, в какой-то момент у них начались судороги и признаки возможного отравления.