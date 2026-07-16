После инцидента с недомоганием детей в метро Петербурга организована проверка

СК выясняет обстоятельства инцидента с детьми на станции метро в Петербурге После инцидента с недомоганием детей в метро Петербурга организована проверка

Москва16 июл Вести.Следственные органы выясняют детали инцидента с детьми, которых увезли со станции метро "Пионерская" в Санкт-Петербурге с недомоганием. Об этом сообщает ГСУ СКР по городу.

Поводом для реакции правоохранителей стала информация, распространившаяся в ряде СМИ. Уточняется, что детей, которым потребовалась медицинская помощь, было пятеро, ранее говорилось о четверых.

Опубликовано сообщение о том, что днем 16 июля пятеро детей, находясь на станции метро в Приморском районе Санкт-Петербурга, ввиду ухудшения самочувствия обратились за помощью. Им незамедлительно была вызвана скорая медицинская помощь. Для установления всех обстоятельств произошедшего… организована доследственная проверка говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По некоторым данным, речь идет о детях в возрасте от 9 до 14 лет, они ехали без сопровождения взрослых.