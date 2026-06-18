Москва18 июнВести.Вагон сошел с рельсов при проведении маневровых работ на путях необщего пользования в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Предварительно, 18 июня при выполнении маневровых работ на территории пассажирского вагонного депо Санкт-Петербург-Пассажирский-Московский произошел сход вагона поезда.
Вагон находился без пассажиров и следовал в депо для проведения помывки. Пострадавших нет. На движение поездов происшествие не повлияло. Организованы восстановительные работыговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту произошедшего организована проверка, устанавливаются все обстоятельства.