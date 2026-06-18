Вагон сошел с рельсов при проведении маневровых работ в Санкт-Петербурге

Вагон сошел с рельсов при маневровых работах в Петербурге Вагон сошел с рельсов при проведении маневровых работ в Санкт-Петербурге

Москва18 июн Вести.Вагон сошел с рельсов при проведении маневровых работ на путях необщего пользования в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Предварительно, 18 июня при выполнении маневровых работ на территории пассажирского вагонного депо Санкт-Петербург-Пассажирский-Московский произошел сход вагона поезда.

Вагон находился без пассажиров и следовал в депо для проведения помывки. Пострадавших нет. На движение поездов происшествие не повлияло. Организованы восстановительные работы говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего организована проверка, устанавливаются все обстоятельства.